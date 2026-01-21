Реклама

Спорт
19:44, 21 января 2026Спорт

Теннисистка Шнайдер отреагировала на критику со стороны украинки

Теннисистка Шнайдер заявила, что не знает критиковавшую ее украинку Олейникову
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер отреагировала на критику со стороны украинки Александры Олейниковой, которая осудила ее за участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка объяснила участие в турнире шансом увидеться с семьей после года туров и отблагодарить петербургских болельщиков за поддержку. «Я понятия не имею, что она сказала. Я ее не знаю, и она меня не знает», — заявила она.

Олейникова ранее выразила недовольство российскими спортсменами, игравшими в Петербурге в конце 2025 года. Она раскритиковала Шнайдер за желание получить орден «За заслуги перед Отечеством» из рук президента Владимира Путина.

После начала СВО на Украине Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять российских спортсменов от турниров. Они соревнуются в нейтральном статусе.

