22:57, 21 января 2026Мир

Трамп напомнил о своей роли «папочки» в НАТО

Трамп напомнил участникам Давоса, что генсек НАТО Рютте называл его папочкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп напомнил участникам Всемирного экономического форума в Давосе о том, как генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте называл его «папочкой». Трансляция выступления Трампа доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Они называли меня папочкой последний раз, один очень умный человек сказал: "Он наш папочка. Он всем командует". Я как бы всем руководил. Я перешел от руководства к тому, что стал ужасным человеком», — отметил американский лидер.

Ранее Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей. Позднее он объяснил, почему выбрал обращение «папочка» в отношении президента США.

    Трамп напомнил о своей роли «папочки» в НАТО

