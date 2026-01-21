Реклама

Трамп рассказал об «огромной вражде» Путина и Зеленского

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Reuters

Урегулированию конфликта на Украине мешает вражда президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Между Зеленским и Путиным существует огромная вражда. Это нехорошо. Это нехорошо для урегулирования», — сказал он.

Прежде Трамп сообщил, что Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Он также выразил надежду, что Зеленский тоже будет готов к переговорам. Американский лидер добавил, что рассчитывает на встречу с ним на полях Давоса.

Глава Белого дома также отметил, что все стороны украинского конфликта стали «достаточно близки» к мирному соглашению.

