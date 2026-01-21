Реклама

15:12, 21 января 2026

Трампа сочли неспособным выполнить одну из его тарифных угроз

Reuters: Таможне США будет непросто взимать пошлины с шести стран ЕС
Кирилл Луцюк
Таможенные органы США столкнутся с серьезными трудностями, если глава Белого дома Дональд Трамп выполнит угрозу ввести пошлины на товары не со всего Европейского союза, а только из шести его стран-участниц. Об этом сообщило Reuters.

Речь идет об обещании президента США обложить высокими тарифами продукцию из Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов и Швеции за то, что эти государства выступают против его планов по включению Гренландии в состав Соединенных Штатов.

Издание обратило внимание на то, что, согласно правилам ЕС, товары, произведенные в блоке, маркируются только как товары европейского происхождения. Иными словами, таможенникам будет непросто определить, в какой именно стране союза произведен тот или иной продукт, из-за разветвленных трансграничных цепочек поставок и возможности перемещения товаров внутри ЕС без таможенного контроля.

Как пояснил научный сотрудник компании Bruegel Никлас Пуатье, небольшим компаниям, вероятно, не составит труда скрыть место производства своей продукции. Более крупные фирмы с более прозрачными цепочками поставок могут перенести производство в страны ЕС, не подвергнутые новым тарифам.

Особенно уязвимой мишенью американских тарифов могут стать известные продукты питания и напитки, производимые в ЕС. Например, французское шампанское или камамбер, так как их маркетинг и продажа осуществляются таким образом, чтобы подчеркнуть их происхождение и культурное наследие.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал безумием мысль, что Европейский союз должен реагировать на «бесполезную агрессивность» тарифных угроз США.

