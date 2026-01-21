Реклама

Силовые структуры
11:38, 21 января 2026Силовые структуры

Украину назвали полигоном латиноамериканского криминала

Колокольцев: Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с кубинским коллегой Ласаро Альберто Альварес Касасом, пишет официальный представитель российского ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По мнению российского министра, причиной сложившейся ситуации послужили «безответственная накачка Украины оружием и наемниками». Также он констатировал, что наркотики остаются серьезной угрозой, несмотря на смягчение контроля за оборотом наркотических и психотропных веществ в ряде стран. Политизация сотрудничества правоохранительных органов еще больше ухудшает оперативную обстановку в самых «нарколиберальных» государствах.

Ранее ФТС сообщила о задержании прибывшего в Россию морского контейнера с партией кокаина из Латинской Америки стоимостью 600 миллионов рублей.

