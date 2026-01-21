Реклама

Наука и техника
09:00, 21 января 2026Наука и техника

Названы главные причины обновить iPhone

9to5Mac: Главные причины купить новый iPhone — автономность и камера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Редактор издания 9to5Mac Маркус Мендес сравнил iPhone 13 Pro Max и 17 Pro Max. Материал доступен на сайте медиа.

Журналист рассказал, что купил новый смартфон Apple на Рождество и решил сравнить его со старым iPhone 13 Pro Max, которым пользовался все это время. Эти устройства — два топовых аппарата своего времени, которые вышли с интервалом в четыре года. Мендес назвал причины для покупки нового девайса.

Прежде всего автор обратил внимание на увеличенное время автономной работы. «Даже во время поездки в Нью-Йорк, где я активно использовал его камеру и навигатор, уровень заряда батареи не опускался ниже 85 процентов», — заметил Маркус Мендес. Важной причиной для обновления специалист выделил качество фотографий — он назвал отличие снятых на 13 Pro Max и 17 Pro Max снимков разительным.

Кроме того, журналист признал, что 17 Pro Max менее удобен, чем старый iPhone: «Его поверхность слишком скользкая, закругленные края кажутся громоздкими». Также он назвал функцию постоянно включенного экрана на iPhone ошибкой: «По крайней мере, в текущей реализации».

В конце января журналисты издания SlashGear сравнили флагманские смартфоны Samsung и Apple. Специалисты отметили, что Samsung Galaxy S25 Ultra лучше iPhone 17 Pro, так как стоит дешевле и имеет больше полезных функций.

