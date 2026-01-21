Реклама

22:36, 21 января 2026

В Белом доме дерзко ответили уличившей Трампа в «оговорке» журналистке

Левитт ответила журналистке, что Трамп не путал Исландию и Гренландию
Марина Совина
Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дерзко ответила журналистке Либби Дин, которая написала, что президент США Дональд Трамп «похоже, трижды перепутал Гренландию и Исландию». Она прокомментировала это в соцсети X.

Глава Соединенных Штатов во время выступления на форуме в Давосе назвал Гренландию куском льда (piece of ice), что заставило некоторых принять это за оговорку.

«Нет, Либби, не перепутал. В своей речи он назвал Гренландию "куском льда", потому что это и есть кусок льда. Здесь вы единственная что-то путаете», — написала Левитт.

Ранее Трамп назвал Гренландию куском льда и попросил НАТО отдать ее Соединенным Штатам. Американский лидер напомнил, что в Североатлантическом альянсе его называют «папочкой». Он отметил, что США будут благодарны в случае приобретения Гренландии, а в случае отказа запомнят это.

