В Германии указали на «замечательное осознание» Мерца о России

Политик Вагенкнехт назвала заявление Мерца о России замечательным осознанием

Политик Сара Вагенкнехт назвала замечательным осознанием заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германии и Европейскому союзу (ЕС) стоит стремиться к восстановлению отношений. Об этом она написала в своем аккаунте социальной сети Х.

«Россия — наш крупнейший европейский сосед и европейская страна, с которой нам следует стремиться к примирению? Канцлер Мерц, которого годами критиковали политики и СМИ, по-видимому, также пришел к этому замечательному осознанию. Лучше поздно, чем никогда. Вопрос лишь в том: каковы последствия этого для политики федерального правительства?» — отметила она.

15 января Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. По его словам, если Берлину в долгосрочной перспективе удастся достичь сближения с Москвой, то Германия и Европейский союз «пройдут еще одно испытание».

20 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если европейские лидеры действительно хотят переговоров с Москвой, им надо просто позвонить. Он отметил, что заявления лидеров стран Европы, в течение четырех лет исключавших возможность переговоров с Россией, звучат несерьезно.