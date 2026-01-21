Реклама

В Гренландии оценили возможность военной угрозы со стороны России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер в беседе с РИА Новости заявил, что не видит прямой военной угрозы для острова со стороны России или Китая, несмотря на обеспокоенность США активностью этих стран в Арктике.

«Я не вижу, что будет прямая военная, силовая угроза со стороны России или Китая», — отметил собеседник агентства.

Как подчеркнул депутат, конкуренция в Арктике связана с открытием новых судоходных маршрутов, в том числе Северного морского пути и Северо-Западного прохода, а также с вопросами свободы судоходства в арктических водах.

При этом он заявил, что видел два ледокола Китая, которые проходили через гренландские воды, и признал, что эта активность вызывает внимание со стороны США.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.

