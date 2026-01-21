Реклама

12:56, 21 января 2026

В Минфине России отреагировали на иск о выплате «царских долгов»

В Минфине заявили, что у России нет обязательств по выплате «царских долгов»
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

У России нет обязательств по выплате «царских долгов», заявил журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. Его слова приводит ТАСС.

«Еще Советский Союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», — сказал чиновник, отреагировав на иск инвестфонда Noble Capital RS, требующего 225,8 миллиарда долларов на основании якобы существующих обязательств времен Российской империи. Деньги обратившийся в американский суд истец хочет взять из замороженных активов РФ.

«Я так понимаю, это судебный процесс. У нас в России Генеральная прокуратура по всем внешним искам представляет ответчика», — сказал 21 января заместитель министра, отметив, что детали дела, о котором идет речь, ему не известны.

Как ранее сообщалось, претензии инвестфонда обосновываются тем, что Россия «погасила практически все суверенные долги СССР», но «продолжает не погашать суверенные облигации, выпущенные Императорским российским правительством гражданам США».

