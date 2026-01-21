Реклама

06:00, 21 января 2026

В России предсказали курс доллара в первом полугодии 2026 года

Депутат Кравченко: В первом полугодии доллар сохранится в нынешних пределах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа, в том числе по гренландскому вопросу, позитивно влияет на курс доллара, в первом полугодии 2026 года стоит ожидать цены на валюту в диапазоне от 75 до 80 рублей, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Делать прогнозы по валютному колебанию и строить взаимосвязи с политическими процессами достаточно сложно. Тем не менее, мы видим, что политика Дональда Трампа в целом позитивно влияет на курс доллара. Сейчас мы видим, что доллар находится в комфортном для нас коридоре 75-80 рублей за доллар, более того, рубль вошел в лидеры мировых валют по укреплению в прошлом году», — сказал Кравченко.

Одновременно с этим, на рубль оказывает давление достаточно низкая цена на нефть, и она, с большой долей вероятности, сохранится и дальше, отметил депутат. В связи с этим можно ожидать сохранение валютного коридора 75-80 рублей в первом полугодии и, возможно, постепенное ослабление до 85-90 рублей за доллар во втором полугодии этого года, считает Кравченко.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, направивших военнослужащих в Гренландию. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию, Великобританию и Норвегию.

