Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:16, 21 января 2026Россия

В российских школах начнут обучать управлению дронами

РИА: Правительство утвердило оснащение классов ОБЗР дронами и макетами оружия
Майя Назарова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В российских школах начнут обучать сборке и управлению дронами. Как выяснило РИА Новости, правительство утвердило оснащение классов на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) дронами и макетами оружия.

В согласованный перечень попали около 90 наименований — от макетов оружия и медицинских средств до военного снаряжения и приборов ночного видения.

В основной список оборудования включены массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин АК-74 с учебными патронами, а также муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 без запалов и макеты гранат РГН и РГО.

Кроме того, предусмотрены учебные беспилотники с возможностью изучения блочного программирования и управления с пульта или смартфона. В список внесли электронные тиры для стрельбы по проецируемым мишеням, стрелковые тиры для пневматического оружия и элементы полосы препятствий.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге директором школы №43 назначили участника специальной военной операции (СВО) Михаила Стерхова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Конгресс США выбрал нового лидера Венесуэлы

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

    Россиянка отказала в сексе за деньги таксисту в Мексике и была жестоко избита

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Россиянка отхлестала поводком чужого годовалого ребенка

    Двойной удар «Искандера» по крупному скоплению бойцов ВСУ попал на видео

    Невеста уличила жениха в измене во время свадьбы

    ФСБ предотвратила теракт в российском отделе полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok