В российских школах начнут обучать управлению дронами

РИА: Правительство утвердило оснащение классов ОБЗР дронами и макетами оружия

В российских школах начнут обучать сборке и управлению дронами. Как выяснило РИА Новости, правительство утвердило оснащение классов на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) дронами и макетами оружия.

В согласованный перечень попали около 90 наименований — от макетов оружия и медицинских средств до военного снаряжения и приборов ночного видения.

В основной список оборудования включены массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин АК-74 с учебными патронами, а также муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 без запалов и макеты гранат РГН и РГО.

Кроме того, предусмотрены учебные беспилотники с возможностью изучения блочного программирования и управления с пульта или смартфона. В список внесли электронные тиры для стрельбы по проецируемым мишеням, стрелковые тиры для пневматического оружия и элементы полосы препятствий.

