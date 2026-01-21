Bloomberg: Британия обсуждает поставку военных кораблей Type 31 Дании

Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет издание, это происходит на фоне роста «активности России» в Северной Атлантике и Арктике. Известно, что Министр обороны Британии Джон Хили и датский политик Троэльс Лунд Поульсен проведут 21 января переговоры в Копенгагене о возможном соглашении о поставках фрегатов Type 31, которые производит Babcock International Group.

Ранее журнал Economist заявил, что Дания начинает беспокоиться о возможных экономических трудностях, с которыми может столкнуться из-за мер президента США Дональда Трампа. Также издание подчеркнуло, что вооруженный захват Гренландии обернулся бы для США разорительными расходами.