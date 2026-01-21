Во время совещания Путина с правительством раздался звонок

Неизвестный абонент позвонил во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Видеоконференция опубликована на сайте Кремля.

Телефонный звонок раздался в ходе доклада вице-премьера Марата Хуснуллина. В это время он отчитывался об обеспечении жильем россиян.

Глава государства провел первое в 2026 году совещание с правительством в среду, 21 января.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отвлекся на телефонный разговор во время онлайн-встречи Путина с правительством. На записи с трансляции видно, как Чернышенко отвечает на звонок, однако звук выключен, и телефонный разговор не мешает проведению совещания.