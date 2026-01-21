Реклама

11:38, 21 января 2026Россия

Воспитывающей троих детей россиянке заблокировали счета из-за не оформленного ей кредита

В Подмосковье многодетной матери заблокировали счета из-за якобы взятого кредита
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Подмосковье многодетной матери заблокировали счета из-за якобы взятого кредита. Об этом сообщает издание «Регнум».

После смерти мужа учительница из подмосковного города Раменское одна воспитывает троих детей. В конце 2025 года ее счета были заблокированы. Выяснилось, что на россиянку мошенническим путем был оформлен кредит. При этом был использован старый телефонный номер женщины, которым она к тому времени давно не пользовалась.

По словам россиянки, новый владелец номера смог с помощью ее старого номера зайти в ее личный кабинет в одном из банков. Получив деньги, он исчез. Вскоре банк обратился в Федеральную службу судебных приставов для взыскания задолженности. Вероятно, перед этим было подано исковое заявление, удовлетворенное судом. «Наша семья осталась без денег — я не могу полноценно работать, потому что все заработанные деньги автоматически будут списываться в счет уплаты долга. Мне приходится просить родителей моих учеников рассчитываться наличными, чтобы иметь хоть какие-то деньги», — пожаловалась собеседница издания.

Ранее в аналогичной ситуации оказалась семья участника специальной военной операции из Свердловской области. В его случае была инициирована процедура банкротства, из-за чего доступ к счетам военнослужащего был заблокирован.

