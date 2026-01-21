Реклама

09:31, 21 января 2026Забота о себе

Врач предупредил о затрагивающем родителей последствии употребления алкоголя

Врач Фелисес: Алкоголь заставляет забыть родителей и домашних животных
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что любители алкоголя могут столкнуться с серьезным последствием, затрагивающим родителей. Его слова приводит издание Vanitatis.

«Когда вы употребляете спиртные напитки, рецепторы в области мозга, отвечающей за память, блокируются, поэтому он не может нажать кнопку "сохранить воспоминание". Именно поэтому возникают провалы в памяти, которые так типичны для дня, проведенного в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил Фелисес.

По его словам, при каждом употреблении спиртных напитков происходит атрофия нейронов мозга. Следствием этого процесса является то, что человек теряет старые воспоминания. «Алкоголь может помочь забыть неприятный опыт, но он также заставляет забыть родителей, домашних животных, самые счастливые моменты в жизни», — заключил специалист.

Ранее нарколог Криста Лабруццо объяснила, почему похмелье хуже переносится после 30 лет. Причиной тому она назвала изменение объема жидкости в организме.

