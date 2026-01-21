Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 21 января 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ

Кимаковский: ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ «Волки Да Винчи»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные уничтожили группу офицеров элитного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи». Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, это произошло на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Для удара по украинским офицерам Вооруженные силы (ВС) России применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«На территории Запорожской области у границы с Днепропетровщиной наши операторы БПЛА уничтожили группу офицеров полка "Волки Да Винчи"», — подтвердил Кимаковский.

Ранее стало известно, что армия России сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области. Цели были обнаружены при помощи беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Филевская линия метро повернет к Сколково

    Встречу делегаций Украины и США на форуме в Давосе анонсировали

    Москвичей предупредили о затяжных морозах

    Количество нераспроданных машин в России подсчитали

    Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok