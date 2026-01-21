Кимаковский: ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ «Волки Да Винчи»

Российские военные уничтожили группу офицеров элитного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи». Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, это произошло на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Для удара по украинским офицерам Вооруженные силы (ВС) России применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«На территории Запорожской области у границы с Днепропетровщиной наши операторы БПЛА уничтожили группу офицеров полка "Волки Да Винчи"», — подтвердил Кимаковский.

Ранее стало известно, что армия России сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области. Цели были обнаружены при помощи беспилотников.