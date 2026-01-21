Землю накрыла магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле продолжилась магнитная буря

На Земле продолжается магнитная буря, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В настоящее время ее индекс составляет G1.7 (между слабым и среднем уровнем). Ранее с утра в среду, 21 января, магнитная буря оценивалась как сильная (G3).

Ночью россияне могли наблюдать интенсивные полярные сияния. Их видели жители Дальнего Востока и даже Центральной России.

В ночь на вторник, 20 января, мощность магнитной бури практически достигла экстремального уровня G5 — максимальное значение колебаний составило G4.7.

Специалисты сообщили, что общая продолжительность геомагнитного события, начавшегося в ночь на 20 января, ожидается не менее суток, а полная стабилизация геомагнитного поля через 2-3 суток.