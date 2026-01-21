Женщинам назвали пять важных правил интимной гигиены

В постоянном уходе нуждается не только кожа лица и тела, но и интимная зона, заявила гинеколог Мариана Родригес. В разговоре с изданием Saude em dia она назвала женщинам пять важных правил ухода за гениталиями.

По словам Родригес, для мытья этой области необходимо покупать специальное мыло, которое должно быть мягким, не содержать отдушек и раздражающих ингредиентов. Также стоит регулярно использовать увлажняющие кремы, которые являются отличными помощниками в борьбе с сухостью, жжением и зудом.

Помимо этого, специалистка призвала обратить внимание на сам процесс очищения половых органов. Так, она посоветовала мыть интимную зону теплой водой и не растирать ее, чтобы не вызвать раздражение и не нарушить защитный барьер кожи. Еще важно очищать эту область только от передней части к задней, чтобы избежать переноса бактерий из ануса, подчеркнула доктор.

В-четвертых, добавила она, необходимо пить много воды, поскольку обезвоживание негативно влияет на состояние влагалища. В заключение врач призвала избегать обтягивающей одежды и синтетических тканей, поскольку они усиливают духоту и влажность, создавая тем самым благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов в этой области.

