Жители украинского города вышли на улицы из-за отсутствия света

«Страна.ua»: Жители Хмельницкого вышли на улицы из-за отсутствия света

Жители Хмельницкого вышли на улицы из-за отсутствия света в городе. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Массовая акция протеста из-за отсутствия света проходит в Хмельницком возле здания горсовета», — сообщает издание.

По их информации, несколько десятков протестующих пришли к зданию администрации. Кроме того, жители заблокировали движение в центре города.

Отдельно сообщается о конфликтах с полицией. Так, у одного из задержанных обнаружили гранату.

Ранее стало известно, что в Хмельницком, а также в Луцке, фиксировали наименьшую долю отключений света. Киев и Киевская область же дольше всего оставались без света в начале 2026 года.