20:00, 21 января 2026

Живущий в Израиле бывший ведущий Первого канала рассказал о ракетном ударе

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, эмигрировавший из России и живущий в Израиле, рассказал, что ощутил ракетный удар Ирана. Об этом он заявил в ходе экскурсии по Тель-Авиву, запись доступна на YouTube.

Ведущий вместе с гидом гулял по одному из районов Тель-Авива и показал зрителям дом, в который ранее, по его словам, попала иранская ракета. «Тут относительно недалеко упала ракета. Я живу где-то в километре, наверное. И меня тряхануло», — описал он ситуацию, не уточнив, когда именно произошел удар.

Привольнов также добавил, что в его доме есть внутриквартирное бомбоубежище — мамад.

Ранее ведущий заявил, что ему очень нравится теплый климат в Израиле. Привольнов выразил уверенность в том, что солнечная погода делает людей более счастливыми.

Перед этим он также рассказал о проблеме покинувших Россию эмигрантов. По словам Привольнова, уехавшие из России граждане за рубежом нередко жалуются на невостребованность.

