Жизнь убитого российского чиновника оценили в полтора миллиона рублей

В Сургуте суд взыскал 1,5 млн руб. в пользу вдовы убитого главы района Онищенко

В Сургуте суд взыскал полтора миллиона рублей с администрации Завьяловского района Алтайского края за убийство главы района Николая Онищенко. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Сургутского горсуда.

Такую компенсацию морального вреда суд назначил вдове убитого. При этом женщина хотела взыскать 10 миллионов рублей. Свои требования она мотивировала тем, что 4 марта 2025 года Онищенко, находясь на рабочем месте, направился на территорию внутреннего объекта муниципального образования, где был убит.

По главе района открыли огонь, когда он выходил из кафе в селе Завьялово. По версии следствия, причиной расправы могло стать отстранение стрелка от должности руководителя Объединенной дирекции по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе.