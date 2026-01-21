Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:54, 21 января 2026Силовые структуры

Жизнь убитого российского чиновника оценили в полтора миллиона рублей

В Сургуте суд взыскал 1,5 млн руб. в пользу вдовы убитого главы района Онищенко
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Николая Онищенко во «ВКонтакте»

В Сургуте суд взыскал полтора миллиона рублей с администрации Завьяловского района Алтайского края за убийство главы района Николая Онищенко. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Сургутского горсуда.

Такую компенсацию морального вреда суд назначил вдове убитого. При этом женщина хотела взыскать 10 миллионов рублей. Свои требования она мотивировала тем, что 4 марта 2025 года Онищенко, находясь на рабочем месте, направился на территорию внутреннего объекта муниципального образования, где был убит.

По главе района открыли огонь, когда он выходил из кафе в селе Завьялово. По версии следствия, причиной расправы могло стать отстранение стрелка от должности руководителя Объединенной дирекции по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нас вы бы говорили по-немецки». Трамп в Давосе разнес Европу и приписал США «победу с большим отрывом» во Второй мировой

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok