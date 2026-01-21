Реклама

Культура
21:10, 21 января 2026Культура

Звезда «Кухни» высказался об экранизациях русской классики

Актер Марк Богатырев заявил, что экранизации русской классики интересны зрителям
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актер Марк Богатырев порассуждал об актуальности экранизаций произведений русской классики. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Артист сообщил, что такие проекты сейчас интересны зрителям, потому что зритель знаком с первоисточником.

«Интересно увидеть знакомые произведения в современном прочтении. Когда ты идешь на что-то новое, нет никаких ожиданий. А когда любимая книга, сказка, интерес сразу возрастает», — предположил Богатырев.

Также звезда сериала «Кухня» признался, что у него был сложный опыт съемок в подобном кино. «Это большая ответственность — увидеть другими глазами героя, которого все знают», — добавил он.

В декабре стало известно, что российский актер театра и кино, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц развелись. Суд удовлетворил исковые требования артиста.

