Звезда «Кухни» высказался об экранизациях русской классики

Актер Марк Богатырев порассуждал об актуальности экранизаций произведений русской классики. Об этом он рассказал «Газете.Ru».
Артист сообщил, что такие проекты сейчас интересны зрителям, потому что зритель знаком с первоисточником.
«Интересно увидеть знакомые произведения в современном прочтении. Когда ты идешь на что-то новое, нет никаких ожиданий. А когда любимая книга, сказка, интерес сразу возрастает», — предположил Богатырев.
Также звезда сериала «Кухня» признался, что у него был сложный опыт съемок в подобном кино. «Это большая ответственность — увидеть другими глазами героя, которого все знают», — добавил он.
В декабре стало известно, что российский актер театра и кино, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц развелись. Суд удовлетворил исковые требования артиста.