16:08, 21 января 2026

Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

Актриса Милли Бобби Браун сделала короткую стрижку и перекрасилась в темный цвет
Екатерина Ештокина

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Актриса и модель Милли Бобби Браун кардинально сменила имидж. Снимки нового образа публикует People.

21-летняя звезда сериала «Очень странные дела» пришла с новым образом на церемонию вручения премии Joy Awards в Саудовской Аравии. Так, знаменитость сделала короткую стрижку боб и перекрасилась из рыжего в темный цвет.

В качестве наряда она выбрала серебристое платье из хрустальной сетки, украшенное цветами из перламутровых пайеток и камней. Образ дополнили удлиненные серьги и красная помада.

В декабре 2025 года звезду сериала «Очень странные дела» обругали в сети из-за внешности в новом сезоне. Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность актрисы на фото в черной майке и без макияжа.

