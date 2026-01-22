40-летняя Ляйсан Утяшева показала лицо без макияжа

40-летняя телеведущая Ляйсан Утяшева показала лицо без макияжа

Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева показала лицо без макияжа. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,7 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в голубом наряде с принтом и глубоким декольте. Звезда распустила короткие волосы и отказалась от косметики.

При этом она продемонстрировала естественную внешность с веснушками на лице. Образ украсило жемчужное колье.

Известно, что Утяшева проводит отпуск в Дубае.

В августе 2025 года Ляйсан Утяшева показала фигуру в купальнике на яхте. Спортсменка позировала в широкополой плетеной шляпе, солнцезащитных очках и цепочках с кулонами.