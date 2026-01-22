Реклама

Амбиции Трампа высмеяли

Публицист Антоновский уличил главу США Трампа в попытке вести себя как Путин
Марк Леонов
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Амбиции и поведение президента США Дональда Трампа могут говорить о его попытке вести себя как глава российского государства Владимир Путин. В этом Трампа в Telegram уличил российский публицист Роман Антоновский.

Антоновский заявил, что Трамп готов начать свою СВО, но не на Украине, а в Канаде и сравнил посягательства президента США на Гренландию с воссоединением Крыма с Россией. «Нет ощущения, что Трамп криво косплеит Путина? (...) Только вот мы возвращаем свое, а Трамп отжимает чужое», — написал в блоге Антоновский.

Также он высмеял Трампа с помощью мема. На картинке, которую показал публицист, слева изображен старый коллаж — скачущий на буром медведе Владимир Путин, а справа — обложка издания The Economist, на которой Трамп оседлал белого медведя. Подпись под изображением гласит: «Ты только точь-в-точь не срисовывай».

Ранее сообщалось, что Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к США.

