Аналитик крупнейшего инвестбанка предрек десятилетие роста военных расходов

Аналитик Перри призвал покупать акции военных компаний при каждом их падении

Инвесторам следует покупать акции европейских оборонных компаний при любом их падении, поскольку ситуация сейчас находится «на самой ранней стадии глобального роста расходов на оборону, который может продлиться еще десятилетие», считает аналитик крупнейшего в мире инвестбанка JPMorgan Chase & Co Дэвид Перри. Его комментарий приводит Bloomberg.

Как отмечает агентство, индекс акций оборонных компаний региона, входящий в состав Goldman Sachs Group, в четверг упал на три процента, снижаясь третий день подряд. После масштабного роста в первой половине 2025 года акции военных компаний стали гораздо чувствительнее к геополитическим новостям, поскольку высокие оценки держат рынок в напряжении, говорится в публикации.

Котировки оборонных компаний действительно в последнее время реагируют снижением на позитив, связанный со стремлением к урегулированию украинского конфликта. Российский фондовый рынок, напротив, регулярно отзывается ростом на хорошие новости, в том числе связанные с переговорами с участием первых лиц.

Перри отметил, что JPMorgan не ожидает прекращения боевых действий на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа и визита его представителей в Москву. По его словам, крупные европейские страны заблокируют любое мирное соглашение, которое они посчитают «плохим».

JPMorgan, отреагировав на изменение ситуации в мире, в мае 2025 года создал аналитический центр по геополитике. В недавно опубликованном отчете центра говорится, что мир вступает в эпоху, характеризующуюся фундаментальной перестройкой существующего порядка, ключевой особенностью которой аналитики назвали переход к «многоскоростной» многополярности, где торговля, технологии, безопасность и климатическая политика движутся по разным траекториям и с разной скоростью.