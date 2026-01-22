Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:36, 22 января 2026Экономика

Аналитик крупнейшего инвестбанка предрек десятилетие роста военных расходов

Аналитик Перри призвал покупать акции военных компаний при каждом их падении
Дмитрий Воронин
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Инвесторам следует покупать акции европейских оборонных компаний при любом их падении, поскольку ситуация сейчас находится «на самой ранней стадии глобального роста расходов на оборону, который может продлиться еще десятилетие», считает аналитик крупнейшего в мире инвестбанка JPMorgan Chase & Co Дэвид Перри. Его комментарий приводит Bloomberg.

Как отмечает агентство, индекс акций оборонных компаний региона, входящий в состав Goldman Sachs Group, в четверг упал на три процента, снижаясь третий день подряд. После масштабного роста в первой половине 2025 года акции военных компаний стали гораздо чувствительнее к геополитическим новостям, поскольку высокие оценки держат рынок в напряжении, говорится в публикации.

Материалы по теме:
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США. Что Трамп собирается с ними делать?
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США.Что Трамп собирается с ними делать?
5 января 2026
Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии. Почему срыв проекта разозлил Вучича?
Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии.Почему срыв проекта разозлил Вучича?
23 декабря 2025

Котировки оборонных компаний действительно в последнее время реагируют снижением на позитив, связанный со стремлением к урегулированию украинского конфликта. Российский фондовый рынок, напротив, регулярно отзывается ростом на хорошие новости, в том числе связанные с переговорами с участием первых лиц.

Перри отметил, что JPMorgan не ожидает прекращения боевых действий на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа и визита его представителей в Москву. По его словам, крупные европейские страны заблокируют любое мирное соглашение, которое они посчитают «плохим».

JPMorgan, отреагировав на изменение ситуации в мире, в мае 2025 года создал аналитический центр по геополитике. В недавно опубликованном отчете центра говорится, что мир вступает в эпоху, характеризующуюся фундаментальной перестройкой существующего порядка, ключевой особенностью которой аналитики назвали переход к «многоскоростной» многополярности, где торговля, технологии, безопасность и климатическая политика движутся по разным траекториям и с разной скоростью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    В российском городе в жилом доме прогремел взрыв из-за фена

    «Внуково» примет участие в торгах по продаже «Домодедово»

    Буйный пассажир сорвал рейс и заставил попутчиков ждать вылета сутки

    Обнаружен ранний признак риска развития хронических заболеваний в среднем возрасте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok