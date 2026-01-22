Британия отказалась подписывать договор о создании «Совета мира» из-за России

Глава МИД Купер: Британия не подпишет договор о создании «Совета мира» из-за РФ

Великобритания не станет подписывать договор о создании «Совета мира» президента США Дональда Трампа. Об этом заявила министр иностранных дел Иветт Купер, сославшись на опасения из-за возможного участия в инициативе России, передает Reuters.

«Мы не будем одним из подписантов сегодня, потому что… у нас также есть опасения по поводу участия президента России [Владимира] Путина в чем-то, что говорит о мире», — сказала глава МИД королевства.

Она пояснила, что договор является юридическим документом, поднимающим широкий круг вопросов.

Ранее стало известно, что многие страны-члены Евросоюза откажутся войти в состав продвигаемого США «Совета мира» по управлению сектором Газа. Большинство европейских стран опасаются, что «Совет мира», предложенный США, может ослабить роль ООН в качестве форума для разрешения глобальных кризисных ситуаций. У Евросоюза также вызывает опасения приглашение в совет президента России Владимира Путина.

