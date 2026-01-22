Появились подробности тяжелых боев в российском приграничье

Бойцы ВС России в ходе тяжелых боев в приграничье двигаются по лесополосам

Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил России в ходе столкновений в приграничье двигаются по лесополосам. Эти подробности тяжелых боев появились в распоряжении связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный ветер».

Авторы портала рассказали, что военнослужащим приходится продвигаться вдоль посадок под прикрытием артиллерии и авиации. Отмечается, что в приграничье также используются ударные беспилотные летательные аппараты модели «Герань».

При этом, как заявили в «Северном ветре», украинские военные пытаются помешать наступлению российских бойцов, наращивая число дронов на этом участке. Продвижение ВС России в приграничье исчисляется сотнями метров, указано в публикации.

О тяжелых боях близ российской границы стало известно днем ранее, 21 января. Как утверждали авторы канала «Два майора», Вооруженные силы Украины в обороне задействовали бронетехнику, а также минировали подступы к своим позициям. Несмотря на это, российским военным удается наступать.