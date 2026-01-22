Реклама

00:10, 22 января 2026Мир

Дмитриев высказался о следующей сделке США

Дмитриев предположил, что следующая сделка США может быть связана с Канадой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что следующая сделка Соединенных Штатов Америки после Гренландии может быть связана с Канадой. Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Канада следующая?» — порассуждал Дмитриев.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам. При этом сам американский лидер не добавил к публикации никаких комментариев.

До этого сообщалось, что Трамп пожаловался помощникам на уязвимость Канады перед Россией и КНР. В частных разговорах глава США якобы убеждает собеседников в том, что Канада должна увеличить расходы в оборонной сфере.

