Дочь Синди Кроуфорд в откровенных нарядах снялась для журнала

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном виде снялась для Harper’s Bazaar
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Luis Alberto Rodriguez / Harper's Bazaar

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном виде снялась для журнала Harper’s Bazaar. Материал появился на сайте издания.

24-летняя манекнщица примерила несколько нарядов. Так, она предстала перед камерой в джинсах бренда Helmut Lang, винтажном бюстгальтере Prada и расстегнутой кожаной куртке Saint Laurent.

В то же время наследница знаменитости позировала в белой майке Victoria Beckham с глубоким вырезом на голое тело и черных чулках, она также надела прозрачное боди Fleur du Mal без бра. Известно, что автором кадров стал фотограф Луис Альберто Родригес.

В интервью Гербер рассказала, что в ее детстве стены дома украшали обнаженные фотографии матери. При этом они не считались неприличными. «Для меня они были искусством. Это не было вульгарно, это не было объективацией», — заявила девушка, добавив, что получила «дар расти в доме, где не стыдились женского тела».

В сентябре 2025 года 59-летняя Синди Кроуфорд снялась в рубашке на голое тело для журнала.

