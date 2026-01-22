Долина впервые высказалась о переезде из скандальной квартиры

Долина призналась, что хорошо устроилась после переезда из скандальной квартиры

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что хорошо устроилась на новом месте после выселения из скандальной квартиры в Хамовниках. Певица впервые высказалась о переезде в беседе с «Пятым каналом».

«Устроилась хорошо», — заявила Долина в ответ на вопрос о том, как и где она теперь живет. Знаменитость добавила, что в трудный период жизни не осталась одна — в ее окружении есть люди, к которым можно обратиться за поддержкой.

Ранее стала известна дальнейшая судьба бывшей квартиры Долиной в московских Хамовниках. По словам адвоката новой владелицы жилья Полины Лурье, предпринимательница собирается провести масштабный ремонт и выбросить часть мебели певицы.

Возможно, в квартире придется сделать перепланировку. По оценкам юриста, переделка жилья может занять от шести месяцев до года.