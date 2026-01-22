Реклама

17:24, 22 января 2026

Долина впервые высказалась о переезде из скандальной квартиры

Долина призналась, что хорошо устроилась после переезда из скандальной квартиры
Нина Ташевская
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что хорошо устроилась на новом месте после выселения из скандальной квартиры в Хамовниках. Певица впервые высказалась о переезде в беседе с «Пятым каналом».

«Устроилась хорошо», — заявила Долина в ответ на вопрос о том, как и где она теперь живет. Знаменитость добавила, что в трудный период жизни не осталась одна — в ее окружении есть люди, к которым можно обратиться за поддержкой.

Ранее стала известна дальнейшая судьба бывшей квартиры Долиной в московских Хамовниках. По словам адвоката новой владелицы жилья Полины Лурье, предпринимательница собирается провести масштабный ремонт и выбросить часть мебели певицы.

Возможно, в квартире придется сделать перепланировку. По оценкам юриста, переделка жилья может занять от шести месяцев до года.

