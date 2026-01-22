Экс-глава российского города проведет в колонии строгого режима 12 лет

В Кемеровской области суд приговорил к 12 годам экс-главу Анжеро-Судженска

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор бывшему главе Анжеро-Судженска Александру Рыбалко и экс-руководителю комитета по имуществу Наталье Лещенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Кемеровской области.

Рыбалко приговорили к 12 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 9,5 миллиона рублей. Лещенко получила 5 лет колонии с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. С осужденных взысканы средства в счет причиненного ущерба.

По версии следствия, в августе 2020 года Рыбалко получил взятку в 1,9 миллиона рублей от директора строительной фирмы за содействие в заключении муниципальных контрактов на 117 миллионов рублей, которые не были выполнены. С 2019 по 2023 год глава города незаконно занимался гостиничным бизнесом.

