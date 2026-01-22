ЕП отклонил резолюцию о недоверии фон дер Ляйен

Европарламент отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии фон дер Ляйен

Европейский парламент (ЕП) отклонил резолюцию о недоверии главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

Резолюция о недоверии не смогла собрать необходимого числа голосов на пленарной сессии Европарламента. За инициативу проголосовали 165 европарламентариев, тогда как 390 выступили против, еще 10 воздержались.

Ранее стало известно, что это уже четвертый по счету вотум недоверия главе Еврокомиссии. Его инициировали представители фракции венгерского премьера Виктора Орбана «Патриоты Европы». Они обвиняли фон дер Ляйен в нежелании прислушиваться к проблемам европейских фермеров, а также в превышении ею собственных полномочий.

