Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:06, 22 января 2026Спорт

Еще четверо россиян приняли приглашение МОК на Олимпиаду

Непряева, Коростелев, Коржова и Семенова приняли приглашение МОК на Олимпиаду
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Непряева

Дарья Непряева. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Еще четверо российских спортсменов приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

На турнире согласились выступить лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Кроме того, приглашение организации приняли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. О том, что МОК пригласил этих спортсменов для участия в Играх, стало известно 21 января.

Непряева и Коростелев смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе в четырех дисциплинах. Коржова и Семенова завоевали по одной квоте на Игры.

На данный момент на Олимпиаду в Италии приглашены девять российских спортсменов. В Играх также могут принять участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал обсуждение территорий на переговорах с Россией

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    Мощное уничтожение контратакующей пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о чистке в рядах Госпогранслужбы

    Дневник Гитлера продали за 2,7 миллиона рублей

    В МОК ответили на вопрос о возможности общения российских спортсменов на ОИ с журналистами

    Психолог объяснила внезапную популярность фетиша на пускание газов

    Минфин озвучил проект мер поддержки российских угольщиков

    Российская певица объяснила чрезмерное употребление алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok