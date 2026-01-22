Еще четверо россиян приняли приглашение МОК на Олимпиаду

Непряева, Коростелев, Коржова и Семенова приняли приглашение МОК на Олимпиаду

Еще четверо российских спортсменов приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

На турнире согласились выступить лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Кроме того, приглашение организации приняли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. О том, что МОК пригласил этих спортсменов для участия в Играх, стало известно 21 января.

Непряева и Коростелев смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе в четырех дисциплинах. Коржова и Семенова завоевали по одной квоте на Игры.

На данный момент на Олимпиаду в Италии приглашены девять российских спортсменов. В Играх также могут принять участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.