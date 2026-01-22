Реклама

11:22, 22 января 2026

Эштон Катчер прокомментировал слухи об отказе от душа с Милой Кунис

Екатерина Ештокина

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американский актер Эштон Катчер прокомментировал слухи об отказе с женой, актрисой Милой Кунис от душа. Комментарий по данному поводу публикует People.

В интервью артист вспомнил, что в 2021 году в сети стали вирусными его комментарии о привычках их семьи в отношении гигиены. Это вызвало предположения фанатов о том, что звезды не моются. «Это было самое безумное, что когда-либо случалось. В какой-то момент люди стали спрашивать: "От него воняет? От него плохо пахнет?"» — посетовал Катчер.

При этом Катчер заявил, что сомнения пользователей сети оказались ложными. «Я принимаю душ, я хожу в спортзал, я принимаю душ», — убедил он.

Среди прочего, актер признался, что тщательно готовился к съемкам нового триллера. Так, он стал регулярно заниматься с тренером, вставая в пять утра перед работой. «Я подстригся, чего давно не делал. Я подумал: "Ладно, надо привести себя в порядок". А потом пришел на работу. К счастью, съемки начались 20 января прошлого года, а я всегда соблюдаю "сухой январь", так что у меня было 20 дней без алкоголя, и я начал действительно приводить себя в порядок», — поделился Катчер.

