Газ в Европе рекордно подорожал

Цена газа в Европе превысила $500 за тысячу кубометров впервые с марта 2025-го

Цена газа в Европе превысила планку в 500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2025-го. О рекордном подорожании свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость топлива по индексу хаба TTF в Нидерландах выросла на четыре процента с открытия площадки. Фьючерсы с поставкой в феврале на максимуме дорожали до 505 долларов за тысячу кубометров или до 41,815 евро за мегаватт-час.

Газ растет в цене на фоне заморозков и исчерпания запасов в подземных хранилищах (ПХГ).

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), Европа израсходовала более двух третей запасенного на зиму газа. На 18 января объем газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) снизился до 49,8 процента. Годом ранее запасы падали до этой отметки на три недели позднее. Этой зимой было израсходовано 33,8 миллиарда кубометров газа — это большая часть (67,5 процента), закачанного в ПХГ при подготовке к отопительному сезону.