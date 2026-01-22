Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 22 января 2026Экономика

Газ в Европе рекордно подорожал

Цена газа в Европе превысила $500 за тысячу кубометров впервые с марта 2025-го
Вячеслав Агапов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Цена газа в Европе превысила планку в 500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2025-го. О рекордном подорожании свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость топлива по индексу хаба TTF в Нидерландах выросла на четыре процента с открытия площадки. Фьючерсы с поставкой в феврале на максимуме дорожали до 505 долларов за тысячу кубометров или до 41,815 евро за мегаватт-час.

Газ растет в цене на фоне заморозков и исчерпания запасов в подземных хранилищах (ПХГ).

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), Европа израсходовала более двух третей запасенного на зиму газа. На 18 января объем газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) снизился до 49,8 процента. Годом ранее запасы падали до этой отметки на три недели позднее. Этой зимой было израсходовано 33,8 миллиарда кубометров газа — это большая часть (67,5 процента), закачанного в ПХГ при подготовке к отопительному сезону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Известный ахматовец посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ

    Россиянин ушел на СВО сразу по достижении 18-летия и попал на видео

    Уволенный из московской фирмы россиянин нашел способ отомстить

    Страна БРИКС довела импорт рыбы в Россию до десятилетнего максимума

    Звезда «Полицейского с Рублевки» назвал неожиданный способ похудения

    Кремль отказался комментировать переговоры с США по Украине

    Напавший на российскую школу подросток пострадал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok