15:50, 22 января 2026Мир

Генсек НАТО призвал верить Трампу на слово

Виктория Кондратьева
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал доверять заявлениям президента США Дональда Трампа. Его слова передает The Guardian.

«Дональду Трампу всегда можно верить на слово», — отметил Рютте.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что переговоры по Гренландии будут продолжены между Соединенными Штатами, Данией и самой автономией.

Рютте добавил, что стороны достигли соглашения, которое потребует от союзников по НАТО усиления мер безопасности в Арктике. По его словам, первые результаты данного решения будут видны уже в этом году.

