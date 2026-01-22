Ким Кардашьян оправдалась за скандал с сумкой Birkin из слоновьей кожи

Сумка телезвезды Ким Кардашьян Birkin из слоновьей кожи оказалась подделкой

Американская телезвезда Ким Кардашьян оправдалась за скандал с сумкой Hermès Birkin из слоновьей кожи. Всю правду о ней она раскрыла в подкасте своей сестры Хлои.

Речь идет о серой сумке, с которой предпринимательница появилась в сериале «Все честно». Данный аксессуар вызвал гнев в соцсетях. Так, например, сестра американской модели Хейли Бибер манекенщица и актриса Айрленд Болдуин оказалась в недоумении от его наличия в гардеробе Кардашьян.

Однако бизнесвумен решила ответить на критику общественности и заявила, что сумка являлась реквизитом. «Если вы посмотрите на это с другой стороны, то увидите настоящую подделку», — объяснила знаменитость и добавила, что сожалеет о своем выборе использовать это изделие для съемок.

В апреле прошлого года Ким Кардашьян снялась на пляже в украшениях и подверглась критике из-за того, что они оказались, по мнению общественности, «дороже дома».