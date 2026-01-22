Реклама

07:01, 23 января 2026

Клишина показала фигуру в купальнике

Дарья Клишина показала фигуру в купальнике
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @dariaklishina

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала фигуру в купальнике.

Спортсменка сделала снимок, на котором она стоит в белом купальнике рядом с пальмами, обложкой для рекламного видео. В самом ролике Клишина появляется лишь в первом кадре на доли секунды.

В ноябре Клишина показала фотографии в откровенном купальнике на фоне моря. Судя по геолокации, фотографии были сделаны на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, который является заморским сообществом Франции.

Клишина переехала в США в 2013 году. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.

