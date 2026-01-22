Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:47, 22 января 2026Экономика

В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

В Краснодаре упавшая с крыши сосулька едва не пробила детскую коляску
Виктория Клабукова

В Краснодаре ледяная глыба рухнула в паре шагов от жильцов дома. Кадры публикует Telegram-канал «Кубань 24».

Трагедия едва не случилась у дома на улице Героев-Разведчиков. Сосулька сорвалась с карниза 21-го этажа, но, к счастью, задела в полете внешний блок одного из кондиционеров на фасаде, рухнула на тротуар и разлетелась на осколки всего в паре метров от гулявших с детьми матерей. В противном случае, судя по ролику, глыба льда пробила бы коляску с младенцем.

Ранее в Оренбургской области из-за схода снега козырек магазина упал на пенсионерку. Пожилая женщина была госпитализирована со множественными переломами ноги. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В январе в Рузаевке в Мордовии глыба льда, соскользнув с крыши, обрушилась на 11-летнюю школьницу. Благодаря оперативной помощи медиков девочке удалось избежать серьезных травм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

    Россиян вновь призвали воздержаться от поездок в Иран

    Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

    Мужчина купил очки с искусственным интеллектом и отправился искать пришельцев в пустыне

    «Зенит» оштрафует футболиста на 63,5 миллиона рублей за недельное опоздание на сборы

    Популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос

    Суд отказал автовладельцу в многомиллионном иске из-за дефектов машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok