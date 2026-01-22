В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

В Краснодаре упавшая с крыши сосулька едва не пробила детскую коляску

В Краснодаре ледяная глыба рухнула в паре шагов от жильцов дома. Кадры публикует Telegram-канал «Кубань 24».

Трагедия едва не случилась у дома на улице Героев-Разведчиков. Сосулька сорвалась с карниза 21-го этажа, но, к счастью, задела в полете внешний блок одного из кондиционеров на фасаде, рухнула на тротуар и разлетелась на осколки всего в паре метров от гулявших с детьми матерей. В противном случае, судя по ролику, глыба льда пробила бы коляску с младенцем.

Ранее в Оренбургской области из-за схода снега козырек магазина упал на пенсионерку. Пожилая женщина была госпитализирована со множественными переломами ноги. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В январе в Рузаевке в Мордовии глыба льда, соскользнув с крыши, обрушилась на 11-летнюю школьницу. Благодаря оперативной помощи медиков девочке удалось избежать серьезных травм.