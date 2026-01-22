Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:11, 22 января 2026Ценности

Красный глаз Макрона на выступлении перед военнослужащими объяснили

Офтальмолог Хоув: Кровь в глазу Макрона могла возникнуть из-за удара по лицу
Мария Винар

Фото: Philippe Magoni / Pool via Reuters

Британский врач-офтальмолог Мфазо Хоув объяснил красный глаз президента Франции Эммануэля Макрона на выступлении перед военнослужащими на авиабазе Истр. Его комментарий публикует Daily Mail.

По словам медика, у французского лидера наблюдается субконъюнктивальное кровоизлияние. Хоув объяснил, что такое состояние возникает, когда крошечный кровеносный сосуд лопается под слизистой оболочкой глаза. Специалист предположил, что оно могло быть вызвано ударом по лицу или высоким артериальным давлением.

«В подавляющем большинстве случаев это происходит спонтанно, без боли и очевидной причины. Люди просыпаются утром, смотрят в зеркало и видят это. Да, удар кулаком или ладонью по лицу тоже может такое вызвать, но в таких случаях обычно наблюдаются синяки на веке и коже», — пояснил собеседник издания.

В мае 2025 года было опубликовано видео, на котором Макрон получил пощечину от своей жены Брижит, когда они выходили из самолета во Вьетнаме. Ролик вызвал насмешки в адрес политика. При этом Макрон заявил, что на самом деле он не ссорился с супругой, а «просто шутил и дурачился».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

    Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

    В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за одного отказа США

    Трамп подписал устав «Совета мира»

    В российском регионе зафиксировали 56-градусные морозы

    Российский космонавт поделился впечатлениями о первом полете на МКС

    Трамп раскрыл свою роль в «Совете мира»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok