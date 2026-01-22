Красный глаз Макрона на выступлении перед военнослужащими объяснили

Офтальмолог Хоув: Кровь в глазу Макрона могла возникнуть из-за удара по лицу

Британский врач-офтальмолог Мфазо Хоув объяснил красный глаз президента Франции Эммануэля Макрона на выступлении перед военнослужащими на авиабазе Истр. Его комментарий публикует Daily Mail.

По словам медика, у французского лидера наблюдается субконъюнктивальное кровоизлияние. Хоув объяснил, что такое состояние возникает, когда крошечный кровеносный сосуд лопается под слизистой оболочкой глаза. Специалист предположил, что оно могло быть вызвано ударом по лицу или высоким артериальным давлением.

«В подавляющем большинстве случаев это происходит спонтанно, без боли и очевидной причины. Люди просыпаются утром, смотрят в зеркало и видят это. Да, удар кулаком или ладонью по лицу тоже может такое вызвать, но в таких случаях обычно наблюдаются синяки на веке и коже», — пояснил собеседник издания.

В мае 2025 года было опубликовано видео, на котором Макрон получил пощечину от своей жены Брижит, когда они выходили из самолета во Вьетнаме. Ролик вызвал насмешки в адрес политика. При этом Макрон заявил, что на самом деле он не ссорился с супругой, а «просто шутил и дурачился».