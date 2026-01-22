Реклама

12:17, 22 января 2026

В России захотели ограничить число питомцев в квартире

Госдума рассмотрит закон об ограничении числа питомцев в квартире
Виктория Клабукова

Фото: Anna Averianova / Shutterstock / Fotodom

В России могут ограничить количество питомцев, которых можно держать в квартире. Соответствующий законопроект могут рассмотреть в Госдуме, передают РИА Новости.

Автором инициативы выступил депутат Евгений Марченко. По его задумке, на 18 квадратных метров жилой площади можно будет содержать не больше одной взрослой собаки или кошки. Ограничения будут действовать на всей территории России, однако власти каждого субъекта будут вправе ужесточить требования. Исключение предусмотрено лишь на случай рождения у домашних животных потомства. Держать детенышей можно будет не больше полугода. Требования не распространятся на собак-проводников, добавили в агентстве. Такая мера, по мнению авторов проекта, позволит стандартизировать практику содержания питомцев и избавит от конфликтов с соседями насчет антисанитарии.

Ранее в Ноябрьске женщина развела в своей квартире два десятка кошек. Помимо неистовой любви к кошкам, горожанка страдает патологическим накопительством: женщина приносила в подъезд просроченные продукты и мусор, из-за чего в доме расплодились тараканы и мухи.

