Лидер страны ЕС резко ответил Трампу из-за Гренландии

Премьер-министр Нидерландов Схоф: Гренландия не продается

США не смогут получить контроль над Гренландией, поскольку остров не продается. Так на притязания американского президента Дональда Трампа ответил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в эфире телеканала RTL.

«Насколько мне известно, Гренландия не продается. Речь идет о Королевстве Дания, и я всегда понимал, что оно не намерено идти на такой шаг», — сказал он.

По его словам, Нидерланды полностью поддерживают позицию Дании в этом вопросе. Схоф подчеркнул, что из-за Трампа отношения Европейского союза (ЕС) и США «уже не будут прежними».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на его переговорах с американским лидером территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась. «Президент [Трамп] очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность этого огромного региона», — отметил он.