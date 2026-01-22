Реклама

Лукашенко раскрыл подробности об одной категории граждан Белоруссии в зоне СВО

Лукашенко: Врачи из Белоруссии в зоне СВО показали высокий уровень
Алевтина Запольская
Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Врачи из Белоруссии в зоне специальной военной операции (СВО) показали высокий уровень во время оказания помощи раненым. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство «БелТа».

«Скажу откровенно: когда началась специальная военная операция, я был сторонником того, чтобы наших врачей, и не только военных, окунуть в ту реальность, которая там происходит. А реальность порой жуткая», — сообщил политик.

Ранее Александр Лукашенко опроверг слух об инициативе президента США Дональда Трампа. По его словам, вступление страны в Совет мира по Газе не требует внесения одного миллиарда долларов.

До этого Лукашенко согласился на участие Белоруссии в Совете мира. Соответствующий документ был подписан в соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.

