Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:29, 22 января 2026Забота о себе

Любителей обжигающе горячего кофе предупредили о повышенном риске заболеть ОРВИ

Терапевт Сухарева: Из-за горячего кофе вирусам легче проникнуть в организм
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Ольга Сухарева предупредила любителей обжигающе горячего кофе о повышенном риске заболеть простудой. Об этой неочевидной связи она рассказала в своем Telegram-канале.

Как пояснила Сухарева, для развития ОРВИ необходимо, чтобы вирусы проникли внутрь клеток ротоглотки, носоглотки или конъюнктивы глаз. Если один человек чихнул на другого, то у последнего заболевание не возникнет моментально. Какое-то время вирусы просто будут находиться на поверхности клеток.

Очень горячий кофе, продолжила доктор, повреждает слизистые оболочки гортани. В результате вирусам становится значительно легче проникнуть в организм. Так однажды произошло и с самой Сухаревой. «Если бы я пила водичку, то вирусы бы просто проглатывались, а не оседали на сухой слизистой. Уменьшение концентрации вирусов во входных воротах инфекции — лучшая профилактика. С оставшейся небольшой частью вирусов справился бы местный иммунитет», — добавила она.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов призвал не переносить простуду на ногах. В противном случае, предупредил он, могут появиться проблемы с нервной системой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Античеловеческий, неонацистский украинский режим». В Курской области нашли массовые захоронения с сотнями тел

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Уехавший в Европу комик-иноагент сохранил долю в российской компании

    ФСБ задержала агента молдавских спецслужб

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    Жителям российского региона рассказали о возможности ослабления морозов

    США стали считать злодеем

    Охранник сбежал после смертельной драки с россиянином в торговом центре

    Стало известно о возможности россиян дистанционно учиться в автошколах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok