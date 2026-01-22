Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:52, 22 января 2026Экономика

Минфин озвучил проект мер поддержки российских угольщиков

В РФ могут предоставить угольным компаниям рассрочку по НДПИ и страховым взносам
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Для дополнительной поддержки российской угольной отрасли Минфин подготовил проект постановления правительства о предоставлении рассрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, сообщается на сайте ведомства.

Согласно озвученным предложениям, указанные платежи, отсроченные постановлением кабмина до 28 февраля 2026 года, можно будет платить в рассрочку с марта по декабрь при условии внесения платежей равными частями.

«На получение рассрочки имеют право те предприятия, которые включены в специальный перечень организаций и в отношении которых утверждена программа финансового оздоровления», — заявили также в Минфине, подчеркнув, что в случае нарушения условий рассрочки будет допускаться ее отмена с соответствующим начислением пени.

Ранее в четверг, 22 января, по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики в правительстве перечислили отрасли, нуждающиеся в приоритетной поддержке, для которых вице-премьер Александр Новак поручил подготовить прогнозы объемов производства с акцентом на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе. В их числе упоминалась и добыча угля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал обсуждение территорий на переговорах с Россией

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    Мощное уничтожение контратакующей пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о чистке в рядах Госпогранслужбы

    Дневник Гитлера продали за 2,7 миллиона рублей

    В МОК ответили на вопрос о возможности общения российских спортсменов на ОИ с журналистами

    Психолог объяснила внезапную популярность фетиша на пускание газов

    Минфин озвучил проект мер поддержки российских угольщиков

    Российская певица объяснила чрезмерное употребление алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok