Минфин озвучил проект мер поддержки российских угольщиков

В РФ могут предоставить угольным компаниям рассрочку по НДПИ и страховым взносам

Для дополнительной поддержки российской угольной отрасли Минфин подготовил проект постановления правительства о предоставлении рассрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, сообщается на сайте ведомства.

Согласно озвученным предложениям, указанные платежи, отсроченные постановлением кабмина до 28 февраля 2026 года, можно будет платить в рассрочку с марта по декабрь при условии внесения платежей равными частями.

«На получение рассрочки имеют право те предприятия, которые включены в специальный перечень организаций и в отношении которых утверждена программа финансового оздоровления», — заявили также в Минфине, подчеркнув, что в случае нарушения условий рассрочки будет допускаться ее отмена с соответствующим начислением пени.

Ранее в четверг, 22 января, по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики в правительстве перечислили отрасли, нуждающиеся в приоритетной поддержке, для которых вице-премьер Александр Новак поручил подготовить прогнозы объемов производства с акцентом на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе. В их числе упоминалась и добыча угля.