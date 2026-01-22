Реклама

14:37, 22 января 2026

Минфин поддержал предложения Банка России по регулированию рынка криптовалют

Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов поддержало предложения Банка России по регулированию рынка криптовалют. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, его цитирует газета «Ведомости».

По словам представителя ведомства, все готовы на комплексное регулирование. Это позволит иметь российскую криптоинфраструктуру и участвовать в инвестировании широкому кругу лиц.

«Мы изначально подходили к этому вопросу с тем, чтобы комплексно регулировать отрасль. Поэтому долгое время мы шли итерациями от экспериментального регулирования, регулирования майнинговой отрасли, отдельных частей», — пояснил представитель Минфина.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин отметил, что регулятор работает над предложениями по изменению законодательства. Они в том числе предусматривают несколько переходных периодов, чтобы все участники имели достаточно времени выйти из серой зоны в легальную плоскость и нормально работать.

