Министр энергетики Украины назвал самый тяжелый день для республики

Шмыгаль: 22 января стало самым тяжелым днем для энергетики Украины с 2022 года

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал 22 января самым тяжелым днем для энергосистемы страны после блэкаута, который произошел в ноябре 2022 года. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Из-за совокупности факторов, которые вызвали постоянные обстрелы, а именно повреждения генерационного оборудования, разбитые распределительные сети и трансформаторы, постоянные атаки врага по всей энергосети. Ситуация сверхтяжелая», — пояснил свой вывод глава Минэнерго.

По его словам, экстренные отключения в стране продолжатся, графики аварийных отключений не будут отменены. Шмыгаль также назвал регионы, в которых ситуация с состоянием энергетики самая сложная, — это Киев, Киевская область и Днепропетровщина.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что около 60 процентов Киева остались без электричества. Глава государства призвал власти привлечь больше ресурсов и принять дополнительные меры для ликвидации проблем в энергетике.