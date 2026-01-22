Реклама

00:32, 22 января 2026

Многодетная мать годами жестоко издевалась над девочкой и удерживала ее в качестве рабыни


Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

В Великобритании мать десяти детей обвинили в том, что она более 25 лет удерживала девочку-подростка в качестве домашней рабыни. Об этом пишет газета Metro.

16-летняя девочка попала в рабство к Аманде Виксон в 1995 году и оставалась в ее доме до 2021 года. Ее регулярно избивали, в том числе выбили ей ручкой метлы зубы. Помимо этого, ей вливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали отбеливателем в лицо и брили налысо. Помимо этого, девочка ограничивалась в еде, не могла покинуть дом, ей приходилось тайно мыться по ночам. Ее также принуждали работать, угрожая насилием.

К правоохранителям обратился один из сыновей Виксон. Когда пострадавшую обнаружили, ей было больше 40 лет. Она была очень худая, со шрамами на губах и лице, с бритой головой и с большими мозолями на ногах из-за того, что часто стояла на коленях и мыла полы. Сама Виксон отрицает выдвинутые против нее обвинения в использовании рабского труда. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее под Тулой цыгане захватили и удерживали в качестве невольника участника СВО — он был одним из девяти человек, которых держали в рабстве на ферме. Всех их обманом вынудили приехать в Белевский район, обещая работу с посуточной оплатой.

